Heute Abend fand die diesjährige Developer Direct Show von Microsoft statt. Während dem knapp 50 minütigen Stream sollten vier Studios jeweils eines ihrer kommenden Spiele für Xbox Game Pass. Als Überraschung kam noch ein fünftes Spiel aus dem Hause Square Enix hinzu.

Den Start machte das neue Abenteuer der Macher von The Outer Worlds. Obsidian Entertainment stellten ihr neues Spiel Avowed vor. Das Video-Material zeigte neue Bilder aus der bunten Spielwelt. Auch einige Dialoge und Interaktionen mit NPCs waren zu sehen. Spieler können im Kampf zwischen Nahkampf, Fernkampf und Magie wählen. Das Spiel soll im Herbst diesen Jahres erscheinen.

Der nächste Titel soll schon länger erscheinen und wird von den Fans gebannt erwartet: Senua's Saga: Hellblade 2. Im Interview zeigten die Entwickler die beindruckende Motion-Capture-Technik, die auch im ersten Teil eingesetzt wurde. Das Horror-Abenteuer setzt die Geschichte von Keltin Senua fort, die die Wikinger verfolgt, die ihr Dorf ausgelöscht haben. Das Besondere dabei ist die Art, in welcher Entwickler Ninja Theorie im Spiel das Thema psychische Störungen angeht. Das Spiel erhielt nun endlich ein Release-Datum. Es soll am 21. Mai 2024 erscheinen.

Der neue Titel von Square Enix wurde als Überraschung vorgestellt. Die Mana-Reihe erhält eine Fortsetzung mit dem Namen Visions of Mana. Im Sommer wird das Spiel als erster Teil der langjährigen Reihe auf der Xbox erscheinen. Die Vorstellung zeigte einen kurzen Blick auf die bunten Charaktere und Welten des Spiels.

Im Herbst 2024 erscheint ein neues 4-X-Strategiespiel. An der Entwicklung sind ehemalige Entwickler des Genre-Riesen Civilization beteiligt. Ara: History Untold bringt die gewohnten Mechaniken einer rundenbasierten Globalstrategie. Spieler lenken hier die Geschicke verschiedener, historischer Personen und Völker.

Als letztes hatte Indiana Jones and the Great Circle seinen großen Auftritt. Als Releasezeitraum steht aktuell nur 2024 im Raum. Produziert wird das Spiel von MachineGames, die hinter Wolfenstein: The New Order standen. Zu sehen waren sowohl Situationen aus den Filmen, die sich im Spiel finden werden, als auch neue Orte auf der ganzen Welt, die der Archäologe im Verlauf des Spiels bereisen kann. Gespielt wird aus der Ego-Perspektive. Als Gegner treten wie gewohnt sowohl die Nazis, als auch Schlangen in Aktion.