Ubisofts Piratenabenteuer Skull and Bones hat ein lange Geschichte hinter sich. Erstmalig auf der E3 2027 angekündigt, wurde der Titel mittlerweile sieben Mal verschoben. Nun soll es am 16. Februar 2024 endlich erscheinen.

Macher Ubisoft gab nun bereits Endgame- und Post-Launch-Pläne für Skull and Bones bekannt. In einem rund 5-minütigen Video werden die geplanten Inhalte vorgestellt. Die geplanten Seasons sollen in Zukunft immer neue Weltereignisse einführen. Wer diese bewältigen kann, den erwarten stärkere Ausrüstung und wertvolle Materialien. Mit den verbesserten Schiffen können Spieler es dann auf hoher See mit Handelskonvois, Elite-Kriegsschiffen und anderen Freibeutern aufnehmen.

Das Endgame von Skull and Bones verspricht noch gefährlichere Herausforderungen. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über The Helm, das unübertroffene Schmuggler-Zentrum, und bauen ihr Schmugglerimperium auf. Darüber hinaus stehen weitere Tätigkeiten wie Raubzüge und feindliche Übernahmen zur Verfügung. In jeder Saison sollen neue Endgame-Features hinzukommen.

Es stehen auch PvP-Aktivitäten wie beispielsweise Helm-Wetten und Cutthroat Cargo zur Wahl. Im Spielverlauf können Spieler sich an die Spitze der Rangliste setzen, ihren Ruf als Piratenfürst untermauern und Belohnungen verdienen, die abhängig von der Ranglisten-Platzierung sind. In jeder Saison gibt es kostenlose, zeitlich begrenzte Events. Die Rangliste wird zu jeder Saison neu aufgesetzt und bringt neue Belohnungen mit sich.

Vom 8. bis zum 11. Februar findet eine Offene Beta zu Skull and Bones auf PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie Windows PC via Epic Games Store und den Ubisoft Store statt. Die Beta bietet zum Start bereits Cross-Play und Cross-Progression. Erreichte Fortschritte können übertragen werden, wenn das Spiel am 16. Februar erscheint.

Alle Informationen über Skull and Bones und die Anmeldung für die kommenden Live-Phasen gibt es unter skullandbonesgame.com.