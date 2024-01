Werbung

Bei den Game Awards 2023 wurde The Finals als Shadow Drop gestartet. Während der bisherige Rekord bei über 242.000 Spielern liegt, kann der Titel immer noch rund 60.000-70.000 gleichzeitige Spieler aufweisen.

Um das Spiel weiterhin interessant zu halten, versorgt Entwickler Embark Studios den Titel weiterhin mit Updates. Mit dem aktuellen Update 1.5 kommen etliche Neuerungen ins Spiel. Allen voran der zeitlich begrenzte Modus Solo Bank It. Bei dieser experimentellen Variante von Bank It treten die Teilnehmer in einer Arena mit 12 Spielern gegeneinander an. Genau wie bei Bank It gewinnt derjenige, der als Erster 40.000 gesammelt und an der Auszahlungsstation eingezahlt hat. So lange der Modus verfügbar ist, wird es einen Discord Channel geben, in dem der Entwickler Feedback sammelt.

Außerdem führt Update 1.5.0 Fairplay-Richtlinien mit überarbeiteten und verbesserten Methoden zur Erkennung von unfairen Spielen ein. Schließlich soll der Umfang des Shops erweitert werden, um ein noch größeres und vielfältigeres Angebot an Gegenständen zu bieten. Neben diesen Änderungen und dem neuen Modus enthält Update 1.5.0 noch eine ganze Reihe weitere Änderungen an der Spielbalance, Optimierungen und Fehlerbehebungen, um das Spielerlebnis insgesamt zu verbessern. Die vollständigen Patchnotes finden sich auf der offiziellen Seite.