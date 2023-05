Werbung

Ein weiterer Titel im Survival-Genre tritt noch im Laufe dieses Jahres in den Early Access ein. Keen Games aus Frankfurt am Main ist bekannt für Portal Knights und Sacred 3. Jetzt hat das Studio ein Survival-Action-RPG vorgestellt.

In Enshrouded starten neue Spieler in die Welt namens Embervale. Eine unbekannte Stimme tauft uns Flameborn, ein Krieger der vor ewigen Zeiten in Schlaf versetzt wurde und dessen Fähigkeiten jetzt gebraucht werden. Die Stimme erklärt, dass die Menschen auf der Suche nach einem magischen Elixir eine Seuche – genannt Shroud – in die Welt gebracht haben. Diese hat alles in Nebel getaucht und Monster fluten die Landschaft.

Das Spiel setzt auf eine Open-World, die frei erkundet werden kann. Allerdings sind nur die Gipfel der Berge nicht vom Nebel befallen. Dort bauen wir unsere Siedlung, jagen und sammeln Ressourcen. Die Voxel-basierte Welt kann ab- und umgebaut werden. Ähnlich wie im vorherigen Titel der Entwickler, Portal Knights, oder auch Minecraft können Spieler selbst Höhlensysteme graben und bestehende erkunden. Rollenspiel-Elemente finden sich in der Charakter-Erstellung und dem Skill-Tree. Ein umfangreiches Baumenü erlaubt die Konstruktion von einzelnen Hütten oder ganzen Städten.

Die Siedlungen müssen natürlich nicht alleine erschaffen werden. Bis zu 16 Spieler können gemeinsam ihre Stadt aufbauen und gegen die Monster im Nebel kämpfen. Um das Land vom Nebel zu befreien, müssen die Spieler Bosse besiegen, die bestimmte Gebiete bewachen. Enshrouded soll im Laufe des Jahres in den Early Access starten. Es kann bereits jetzt auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden.