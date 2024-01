Tekken 8 erscheint am 26. Januar

Prügeltitel geht in neue Runde

Auf der gamescom 2023 war Tekken 8 einer der großen Titel. Auch wenn damals bereits eine spielbare Fassung vorlag, hat die Entwicklung bis jetzt gedauert. Am 26. Januar 2024 ist es nun soweit: Tekken 8 wird veröffentlicht.

Bandai Namco hat Fans 9 Jahre warten lassen, seit Tekken 7 2015 erschien. Nun wird auch die Story um die Familie Kazama beziehungsweise Mishima fortgesetzt. Spieler schlüpfen hierbei in die Rolle von Jin Kazama, der sich schon seit dem ersten Teil mit dem Fluch seiner Familie auseinander setzen muss. Es gibt allerdings erstmalig einen weiteren Storymodus, der sich kaum mehr von dem altbekannten unterscheiden könnte. Arcade Quest lässt die Spieler mit verniedlichten Versionen von einigen Charakteren nach und nach die Spielmechaniken in verschiedenen Tutorials erlernen. Der Modus richtet sich klar an jüngere Spieler.

Auch der aus Teil drei bekannte Modus Tekken Ball ist zurückgekehrt. Spieler können entweder gegeneinander oder gegen NPCs eine Runde Volleyball am Strand spielen. Tekken 8 startet dank der Unreal Engine 5 mit tollem Look. Schon zum Start stehen den Fans 32 verschiedene Charaktere zur Auswahl. Viele davon sind alte Bekannte, es gibt aber auch neue Gesichter unter den Kämpfern.

Tekken 8 erscheint am 26. Januar 2024 für PC, Xbox und Playstation. Wer sich das Spiel über Steam sichern möchte, hat die Wahl zwischen drei Versionen. Hierbei werden regulär 69,99 Euro fällig. Die Deluxe Version ist für 99,99 Euro zu haben und wer 109,99 Euro zahlt, erhält die Ultimate Edition.