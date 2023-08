Werbung

Auf der gamescom 2023 präsentierten gleich zwei der größten Beat'em Up Reihen ihre neuesten Serienteile. Vor Ort konnten Besucher sowohl Tekken 8 als auch Mortal Kombat 1 ausprobieren. Beide Spielereihen sind seit rund drei Jahrzehnten am Markt. Das erste Mortal Kombat erschien 1992 und damit zwei Jahre vor Tekken 1. Auch beim kommenden Veröffentlichungen hat Mortal Kombat den früheren Termin. Das Spin-Off erscheint am 19. September 2023. Konkurrent Tekken 8 wird ab dem 26. Januar 2024 in den Regalen liegen.

Fans konnten Tekken 8 nicht nur in den Hallen der gamescom testen, es gab auch bereits eine Closed Beta Ende Juli 2023. Mortal Kombat zeigte die ersten Inhalte in einer Beta Mitte August. Diese war allerdings nur für Vorbesteller des Spiels zugänglich. Auf der gamescom hatten beide Spielstationen ihren jeweils eigenen Flair. Tekken 8 zeigte an einem offenen Stand je eine lebensgroße Figur der Kultcharaktere Jin Kazama und King. Mortal Kombat präsentierte sich in einem von außen nicht einsehbaren Stand. Innen ganz in unerwartet freundlichem Weiß gehalten warteten sogar (unechte) Kirschblütenbäume auf die Spieler.

Spielerisch wird es wahrscheinlich niemals eine Lösung der 30-jährigen Frage geben, welches Franchise das Bessere ist. Beide Spiele haben ihre jeweils eigene, über Jahre angepasste Steuerung. Fans finden bei beiden ihre Lieblingscharaktere in neuen Outfits oder Designs und due Story ist ebenfalls in beiden Fällen dünn, aber vorhanden. Freunde brachialer Gewalt werden wohl eher zu Mortal Kombat schauen, während sich Tekken über eine große Pro-Gamer-Szene freut.

Wer sich für den Titel seiner Wahl entschieden hat, hat bei beiden die Auswahl zwischen mehreren Editionen, die teilweise deutlich über 200 Euro kosten. Beide erscheinen für PC, Playstation und Xbox. Mortal Kombat wird zudem für die Nintendo Switch veröffentlicht.