Der Verband der deutschen Games-Branche, game, hat sein diesjähriges Branchenbarometer veröffentlicht. Die Umfrage bildet ab, welche Entwicklungen Unternehmen aus der Branche für dieses Jahr erwarten.

Gesammelt wurden die Ergebnisse über eine Online-Umfrage. An dieser konnten zwischen dem 6. und 12. Dezember 2023 alle 125 Mitgliedsunternehmen des Verbandes teilnehmen. Die Mitglieder setzen sich überwiegend aus Entwicklern und Publishern zusammen. Alarmierend ist, dass mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen eine negative Entwicklung erwartet.

Nur 12 Prozent der Unternehmen bauen auf eine positive wirtschaftliche Entwicklung der Branche. 2022 rechneten damit noch ganze 55 %. Immerhin hoffen noch 50 % der Befragten auf eine positive Entwicklung des eigenen Geschäftsbetriebs. Die vielen Entlassungen und Schließungen, die es 2023 in der Branche gab, zeichnen sich auch in der Antwort auf die Frage ab, wie die Unternehmen ihre Mitarbeiterzahlen für 2024 bewerten. Nur 40 % gaben an, hier eine positive Entwicklung zu erwarten.

In den vergangenen Wochen und Monaten mehrten sich die Berichte über Entlassungen und finanzielle Probleme bei einigen Entwicklerstudios. Erst heute wurde ähnliches zum deutschen Entwicklungsstudio Piranha Bytes bekannt.