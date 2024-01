Werbung

Im Dezember hatte Bethesda neue Inhalte für sine Weltraum-Action Starfield angekündigt. Nun gibt es konkretere Informationen und einen sehr nahen Starttermin.

Schon am 17. Januar wird der Patch veröffentlicht. Vorerst jedoch nur via Beta-Branch auf Steam. Konsolenspieler müssen sich noch bis zum finalen Release gedulden. In einer Folge von Beiträgen auf X kündigt Bethesda an, man werde über 100 Korrekturen und Verbesserungen ins Spiel bringen. Darin wird auch erwähnt, dass der offizielle Release, bei dem der Patch dann obendrein auf die Konsolen kommt, in zwei Wochen folgen soll.

Als wichtigsten Punkt des großen Updates nennt man die Korrektur der Fehler, die Spielern den Fortschritt im Spiel vermiesen können. Einige davon existieren bereits seit Release und können nur mit Tricks umgangen werden. Auch Spieler mit Widescreens dürfen auf Besserung hoffen. Bekannte Probleme beim Einsatz der Bildschirme sollen verbessert werden. Der bekannte Bug, bei welchem Meteoriden das Spieler-Schiff verfolgen, soll nun ebenfalls verschwinden. Eine Liste mit allen der über 100 versprochenen Verbesserungen soll spätestens zum Release folgen.