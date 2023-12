Werbung

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Bethesda nimmt das zum Anlass, um einige interessante Statistiken über Starfield zu veröffentlichen und gleichzeitig auch neue Inhalte anzukündigen. Mit 13 Millionen Spielern seit September soll das Spiel der größte Start in der Geschichte des Unternehmens gewesen sein. Dabei waren die Spieler in den letzten Monaten ziemlich fleißig. Insgesamt sollen diese beispielsweise fast 2 Milliarden Planeten im Spiel besucht haben.

Noch ist Bethesda nicht bereit alle Details zu verraten, aber in einer kleinen Vorauswahl, gewährt das Unternehmen bereits Einblick in einige Dinge, die konkret in Planung sind.

Zunächst will das Unternehmen ab Februar etwa alle sechs Wochen Updates veröffentlichen. Diese Updates sollen von Verbesserungen bis hin zu Inhalts- und Funktionsupdates reichen. Eine der neue Funktionen wird das Hinzufügen einer neuen Reisemöglichkeit sein. Damit soll es möglich werden, auf Stadtkarten zuzugreifen, während man große Städte erkundet. Für Liebhaber des Schiffsbaus sollen weitere Anpassungen mit Schiffsdekorationen, neuen Schiffsbauoptionen und weiterem hinzukommen.

Ebenfalls neue Gameplay-Optionen sollen im Spiel implementiert werden. Mit diesen neuen Einstellungen sollen die Spieler ihr Gameplay detailliert verändern können, sodass entweder ein leichteres oder schwierigeres Erlebnis möglich ist, was deutlich über die bisherige Einstellung "Schwierigkeit" hinausgeht. Mit diesen Optionen sollen auf einfache Weise Mechaniken wie etwa die Tragekapazität, die Entfernung für den Zugang zur Ladung, den Schiffsschaden, die Händler-Credits, die Art und Weise, wie die Spielfigur an Krankheiten leidet, neue Überlebensmechaniken und weiteres angepasst werden können.



Ein weiterer wichtiger Schritt für Starfield soll mit dem Start einer offiziellen Mod-Unterstützung folgen. Dazu wird Starfield ab Anfang nächsten Jahres einen eigenen Exporter bekommen. Seinerseits erhalten die Spieler Zugang zu einem neuen Creation Kit. Auch steht bereits fest, dass die erste große Erweiterung für das Spiel im nächsten Jahr erscheinen wird. Diese soll neben neuen Story-Inhalten auch neue Orte und Ausrüstung enthalten.