Fans der Serie Arcane müssen sich noch bis November 2024 gedulden, bevor es eine neue Staffel gibt. Anders sieht es bei League of Legends, dem Spiel, auf welchem die Serie basiert, aus. Entwickler Riot Games hat das neue Jahr mit der Veröffentlichung eines Cinematic-Trailers begonnen und dieser kommt mehr als gut bei den Fans an.

Unter dem Titel "Ungebrochen" (im Original etwas treffender "Still Here") zeigt sich das Video zur Saison 2024. Der knapp vier Minuten lange Clip erreichte innerhalb eines Tages mehr als 22 Millionen Aufrufe. Fast 900.000 Likes dazu zeigen eine klare Tendenz. Im offiziellen Blog von Riot werden die geplanten Änderungen für 2024 ausführlich beschrieben. Zu den wichtigsten Punkten zählt eine Überarbeitung des Rangsystems, die das Können der Spieler besser abgleichen soll. Außerdem soll der neue Held Skarner im ersten Halbjahr veröffentlicht werden. Danach verspricht man eine "visuelle und spieltechnische" Überarbeitung eines noch nicht genannten Helden, der auch in Arcane auftritt.

Zusätzlich werden natürlich etliche optische Veränderungen und neue Skins versprochen. Die Cinematic zeigt von allen Änderungen lediglich einen angekündigten neuen Skin für den Held Yasuo. Trotzdem begeistert der kurze Film die Fans. Riot war schon in der Vergangenheit bekannt dafür, sehr aufwendige Cinematics zu produzieren, aber kein Video wurde in so kurzer Zeit so oft angesehen wie "Ungebrochen". Im Clip sind mehrere actionreiche Kampfszenen mit bekannten Charakteren aus dem Spiel zu sehen. Dazu ist ein Soundtrack namens "Still Here" von Forts, Tiffany Aris, 2WEI zu hören. Viele Kommentarschreiber sind begeistert und berührt von den dramatischen Szenen und dem mitreißenden Soundtrack.