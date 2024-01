Werbung

Microsoft hat die diesjährige Developer Direct Show angekündigt. Die Show war im letzten Jahr unter anderem durch die Enthüllung von Hi-Fi Rush ein voller Erfolg für den Konzern.

So ist es wenig verwunderlich, dass der US-Konzern auch 2024 einen exklusiven Blick auf seine Spiele-Sparte gewähren will. Der Showcase soll sich um Spiele drehen, die in absehbarer Zukunft für Microsofts Xbox-Konsole oder den PC erscheinen. Vorgestellt werden auch Titel, die im Game Pass veröffentlicht werden.

Vier Titel, zu denen es neue Informationen geben wird, sind bereits bekannt:

Das neue Indiana Jones Spiel der Wolfenstein-Macher. Es sollen insgesamt mehr als 10 Minuten Material zu Story und Gameplay gezeigt werden.

Das Action-RPG Avowed von Obsidian.

Ara: History Untold, ein Strategiespiel im historischen Setting.

Senua's Saga: Hellblade II. Die lange erwartete Fortsetzung des Horror-Action-Spiels von Ninja Theory.

Microsoft betont, dass es keine Informationen zu den Titeln von Activision Blizzard geben werde. Auch wenn der Kauf des Studios abgeschlossen ist, sollen die Informationen zu deren Spielen bei einem eigenen Event präsentiert werden. Die Xbox Developer Direct findet am 18. Januar 2023 ab 21:00 Uhr statt. Wer einschalten möchte, kann die Show auf den Youtube und Twitch-Kanälen von Xbox und Bethesda live mitverfolgen. Im Anschluss präsentiert Bethesda ab 22:00 Uhr das neueste Update für The Elder Scrolls Online.