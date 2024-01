Werbung

Vor 29 Jahren erschien mit Warcraft 2: Tides of Darkness einer der Titel, der das Strategie-Genre bis heute prägt. 1995 erzielte Blizzard damit einen Erfolg, dessen Franchise bis heute Millionen Fans begeistert. Seit Jahren hoffen Spieler auf ein Remake des Klassikers.

Bisher blieben diese Wünsche unerfüllt. Nach der Neuauflage von Warcraft 3 im Jahr 2022 haben viele die Hoffnung aufgegeben. Der Titel Warcraft 3: Reforged erntete schlechte Kritiken und enttäuschte die Fans. Nun haben einige Spieler die Sache selbst in die Hand genommen und bringen Warcraft 2 als Mod für das ungeliebte Warcraft 3: Reforged zurück.

Unter dem Namen Warcraft: Chronicles of the Second War erzählt die Mod die Geschichte des Klassikers neu. Aktuell umfasst sie die Einzelspielerkampagne rund um die Horde. Der Teil, in welchem der Spieler die Kontrolle über die Menschen übernimmt, fehlt noch. Er soll auf jeden Fall noch integriert werden, die Macher pausieren die Arbeit jedoch nach Release des ersten Teils vorerst und sammeln Feedback.

Wer über eine Version von Warcraft 3: Reforged verfügt, kann sich die Mod kostenlos herunterladen. Eine Anleitung zur Installation steht auf der offiziellen Seite bereit.