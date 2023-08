Banishers - Ghosts of New Eden von Don't Nod

Focus Entertainment ist mit einem eigenen Kino als Stand zur Gamescom 2023 angereist. Während man beim Auftritt von Starfield gegebenenfalls eine Anspielversion erwartet und dann von einem Video überrascht wird, ist hier klar, dass es sich um eine Vorführung handelt.

Das Kino ist dekoriert mit Plakaten der aktuellen und kommenden Titel von Focus. Während Atomic Heart, Atlas Fallen und Aliens: Dark Descent bereits erschienen sind, steht der Release bei Banishers: Ghosts of New Eden, John Carpenter's Toxic Commando und Warhammer 40K: Space Marine 2 noch aus. Eine Vorführung im Kino dauert rund 40 Minuten, während denen neben Trailern der anderen Titel auch Gameplay für Space Marine und Banishers gezeigt werden.

Banishers erscheint am 7. November für PC, Playstation und Xbox. Verantwortlich für das Spiel zeichnet sich Studio Don't Nod, das bekannt für seine A-Plague-Tale-Spiele ist. In einem ähnlich finsteren Setting finden sich die Spieler in Banishers im Jahr 1695 wieder. Man übernimmt die Kontrolle über das Geisterjägerpaar Antea Duarte und Red Mac Raith. Dummerweise ist Antea bei ihrem letzten Einsatz verstorben und begleitet Red, der sie wieder zum Leben erwecken will, nun als Geist. Im gezeigten Video werden die beiden gerufen, um einen Geist zu bannen, der ein Dorf terrorisiert.

Zu sehen sind die durchaus beeindruckende Grafik und Gameplay-Elemente, wie das Inventar und der Rast-Bildschirm, der als Skill- und Ausrüstungsmenü fungiert. Die Geisterjäger müssen Rituale durchführen, um im Video den Geist hervorzulocken. Der anschließende Kampf zeigt die Mechaniken, die hierbei zum Einsatz kommen. Der Spieler wechselt im Kampf ständig zwischen Red, der mit Schwert und Fackel angreift und Antea, die mit Geistermagie und bloßen Fäusten zuschlägt. Nach gewonnenem Kampf ist zu sehen, dass es auch ein Entscheidungssystem geben wird. Ohne zu Spoilern sei gesagt, dass man zwischen zwei möglichen Schuldigen wählen kann. Die Auswahl gibt den Hinweis, dass eine Option einen Einfluss auf die Wiederbelebung von Antea haben wird. Entscheidungen wirken sich also dauerhaft auf den Verlauf der Geschichte aus.

Besonders beeindruckend im Bosskampf ist der Ton bei der Vorführung. Wuchtige Schwerttreffer wechseln sich mit den geisterhaften Schreien der verdammten Seelen ab. In der Release-Version wird dieses Feature leider nicht vorhanden sein. Speziell für die Vorführung auf der Gamescom hat man hier mit Dolby Atmos kooperiert. Ein Disclaimer am Anfang und Ende der Vorführung weißt darauf hin, dass diese Funktion später nicht vorhanden ist.



Das Spiel kann jetzt vorbestellt werden und erscheint am 7. November 2023. Beim Verlassen des Kinos können Testspieler einen Blick auf die Inhalte der Collector's Edition werfen. Diese kann über die offizielle Seite für 199,99 Euro vorbestellt werden.