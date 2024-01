Bei neueren Spielen ist es meistens eine Frage von wenigen Tagen, bis die ersten Spieler den Titel durchgespielt und alle Inhalte gesehen haben. Anders verhält es sich allerdings bei wirklich alten Titeln wie den ersten Spielen für Nintendos Entertainment Station, NES.

Nun wurde einer dieser Titel nach 35 Jahren beendet: Das original Tetris für die NES. Aufgestellt hat den neuen Rekord ein Spieler, der jünger ist, als das Spiel. Willis Gibson, aka Blue Scuti, hat in knappen 40 Minuten alle 156 spielbaren Level beendet. Das besondere an diesem Rekord ist, dass er im Prinzip nicht gebrochen werden kann. Es ist schlicht nicht möglich, dass ein Spieler in Tetris weiterkommt als Blue Scuti.

Grund dafür ist das Alter von Tetris. Frühere Spiele waren nicht dafür ausgelegt, jemals durchgespielt zu werden. Titel wie Tetris, Pacman und andere werden einfach immer schneller und schwieriger. Zusätzlich sorgten zunehmende Bugs und Programmfehler dafür, dass niemand über einen bestimmten Punkt hinaus kam. Bei Tetris für NES von 1989 erscheint der sogenannte Killscreen bei erreichen von Level 157. Das Spiel stürzt dann unweigerlich ab. Blue Scuti erreichte diesen Punkt als erster Spieler seit Veröffentlichung des Spiels und hat damit alle spielbaren Elemente beendet. Bisher ist dies nur eine KI gelungen, welche die Steuerung übernahm.