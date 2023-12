Werbung

Am 28. November 2023 präsentierte Publisher Capcom das kommende Rollenspiel Dragon's Dogma 2 in einem eigenen Showcase. Die Fortsetzung zu dem Erfolgstitel von 2012 soll schon am 22. März 2023 für alle gängigen Plattformen erscheinen.

Seit der Show im November ist der erste Teil auf Steam und allen Plattformen stark reduziert für unter fünf Euro erhältlich. In einem Interview hat sich Game Director Hideaki Itsuno nun zu dem Spiel und der langen Entwicklungszeit geäußert.

Itsuno bedankt sich bei den vielen Fans für die Treue. Tatsächlich entschuldigt sich der Game Director direkt bei den Spielern dafür, dass die Fortsetzung erst 12 Jahre nach dem ersten Teil erscheinen wird. Laut eigener Aussage hatte Itsuno eigentlich geplant, direkt nach Veröffentlichung des ersten Teils mit der Arbeit an einer Fortsetzung zu beginnen. Nun ist es aber so weit und das Spiel soll in knapp 3 Monaten erscheinen. Verglichen mit dem Vorgänger soll es eine deutlich größere, offene Spielwelt haben. Auch werden ausgefallene Ideen versprochen, die es ins fertige Spiel geschafft haben. Was genau man sich darunter vorstellen kann, lässt Itsuno noch im Dunkeln. Auf Steam kann man den Titel jetzt schon für 64,99 Euro vorbestellen.