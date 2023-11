Werbung

Gestern erst hatte Capcom bekannt gegeben, dass sich in ihrem kommenden Rollenspie-Titel Dragon's Dogma 2 einige bekannte Mechaniken aus Teil 1 finden werden. Dies sollten jedoch nur kleine Teaser zur Reveal-Show des Spiels sein, die nun stattfand.

Die Show wurde von Capcom im Vorfeld groß beworben und lief live am 28. November 2023 ab 22.00 Uhr. Das Video on Demand steht auf dem YouTube Kanal von Capcom zum Abruf bereit. Zu Beginn wurden Fans mit einem Trailer begrüßt, der endlich das Release des Spiels verriet. Am 22. März 2024 soll Dragon's Dogma 2 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Das folgende Ingame-Footage zeigte Kampfszenen mit dem Riesen Talos, der eine wichtige Rolle in der Story übernehmen soll.

Auch zur Story selbst wurden bereits einige kurze Infos genannt. So baut sie auf Teil 1 auf. In der Parallelwelt dreht sich alles um den Konflikt zweier Königreiche. Das Menschenreich Vermund auf der einen Seite und Batthal mit seinen Tierwesen auf der anderen. Der Spieler wird sich in beiden Reichen bewegen können. Neben der Hauptmission soll es auch etliche Nebenquests geben.

Ein großer Punkt des Spiels werden die Vasallen genannten Begleiter. Trifft man auf NPCs, deren Sprache der eigene Charakter nicht versteht, agieren die Vasallen automatisch als Dolmetscher sofern sie die Sprache sprechen. Auch der gezeigte Charaktereditor dient nicht nur dazu, die eigene Spielfigur zu entwerfen. Darin kann auch der Hauptvasall gestaltet werden. Die vielen Auswahloptionen wurden mit Hilfe von Photogrammetrie so realistisch wie möglich gestaltet. Die Show zeigte auch erstmals die neue Klasse des Trickster bzw. Illusionisten. Weitere Informationen zu Klassen und wichtigen Charakteren finden sich auch auf der offiziellen Webseite.

Vorbestellungen des Spiels sind ab heute möglich. Es gibt neben der Standard-Edition für 64,99 Euro auch eine Deluxe-Edition für 74,99 Euro zum Kauf. Diese beinhaltet den digitalen Zusatzinhalt "Ein Segen für Abenteurer – Starthilfe für den Reisebeginn". Vorbesteller beider Versionen erhalten zudem bestimmte Skins. Wer vor dem Release noch den ersten Teil nachholen möchte, kann diesen seit heute stark vergünstigt kaufen. Bei Steam kostet das Spiel aktuell 4,79 Euro.