Once Human schließt Beta

Once Human schließt Beta

Werbung

Gerade erst sollte mit The Day Before ein neues Spiel im Genre des Survival MMO starten. Nachdem das Spiel verheerend gescheitert ist und das verantwortliche Studio nun auch nicht mehr existiert, suchen Fans nach einer Alternative. Ein Blick auf den kommenden Titel Once Human könnte sich hier lohnen.

Das Spiel befindet sich aktuell in der Open Beta. Das Interesse der Spielerschaft war allerdings so groß, dass die Entwickler den Zugang nun beschränken mussten. Eine kurze Zeit konnte man sich noch über eine Umfrage einen Key sichern, doch auch dies wurde nun geschlossen.

Once Human spielt in der Postapokalypse. Außerirdische haben die Menschheit an den Rand der Auslöschung gebracht und die letzten Überlebenden kämpfen um ihre Existenz. Sogenannter Sternenstaub hat den gesamten Planeten infiziert und mutieren lassen. Ehemalige Menschen streifen als Monster durch die zerstörten Landschaften. Auch Bosse aus anderen Dimensionen können bekämpft werden. Spieler können sich ein Gebiet erobern und sichern, um dort eine Basis zu errichten. Ziel ist es, das Geheimnis hinter dem Befall mit Sternenstaub aufzudecken.