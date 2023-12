Werbung

Entwickler Insomniac Games ist aktuell von einem gewaltigen Leak betroffen. Das Studio ist vor allem bekannt durch die Ratchet-&-Clank-Reihe. In den letzten Jahren konnte Insomniac jedoch die größten Erfolge mit seinen Marvel-Lizenzspielen erzielen. Das 2018 erschienene Marvel's Spider Man und der Nachfolger von 2023 konnten Fans und Kritiker durchweg überzeugen.

Nun wurde das Studio erst gehackt und dann erpresst. Zwei Millionen Dollar in Kryptowährung wurden im Tausch gegen die gestohlenen Daten gefordert. Da weder Insomniac noch Sony zahlen wollten, haben die Hacker nun alle geplanten Spiele der nächsten 10 Jahre und etliche Informationen zu den Titeln öffentlich gemacht. Darunter findet sich auch das Wolverine-Spiel, das die Firma bereits 2021 ankündigte.

Laut dem Leak ist der Titel für das Jahr 2026 geplant. Weiterhin wurde eine Liste aller geplanten Charaktere und sogar der vorgesehenen Synchronsprecher veröffentlicht. So wird Liam McIntyre in die Rolle des Titelhelden Logan, alias Wolverine, schlüpfen. Bekannt ist der Sprecher als Stimme von JD Fenix aus Gears of War 4 und 5, sowie eine Rolle in Star Wars Jedi: Fallen Order. Fans dürfen sich auf viele weitere Charaktere aus dem X-Men-Universum freuen. Darunter Jean Grey, Mystique, Sabretooth und Deathstrike.

Das geleakte Gameplay zeigt ein erstes Menü, in welchem ein Tutorial und spielbare Sequenzen ausgewählt werden können. Eine Spielszene zeigt Wolverine, der eine Wand erklimmt und einen Tatort untersucht. Es ist zu sehen, dass ihn seine Superhelden-Instinkte zu bestimmten Orten führen. Auch ein kurzer Clip mit Kampfszenen wurde geleakt. Darin ist bereits zu sehen, dass es in dem Spiel durchaus gewalttätig zugehen wird. Es fließt viel Blut und auch ein Bossgegner wird kurz gezeigt.