In der Nacht vom 07. auf den 08. Dezember 2023 wurden die diesjährigen Game Awards von Geoff Keighley verliehen. In der beinahe vierstündigen Show wurden allerdings nicht nur die besten Spiele des Jahres gekürt. Zusätzlich konnten sich Spieler über neue Ankündigungen, Informationen zu kommenden Titeln und jede Menge neue Trailer freuen.

Für das bereits erschienene God of War: Ragnarök wurde der DLC Valhalla vorgestellt. Dieser erscheint als kostenloses Addon bereits am 12. Dezember 2023 und bringt einen neuen Rogue-Like-Modus ins Spiel. Auch für Final Fantasy 16 wurden neue Inhalte angekündigt. Der erste DLC erschien als Shadow-Drop direkt während der Show. Ein zweiter DLC erscheint im Frühjahr 2024. Black Myth: Wukong hatte noch kein genaues Releasedatum, als es auf der diesjährigen gamescom gezeigt wurde. Der neue Trailer, der während der Game Awards gezeigt wurde, präsentiert nun den 20. August 2024 als Veröffentlichungszeitpunkt. Senua's Saga: Hellblade 2 erhielt zwar ebenfalls einen neuen Trailer, leider jedoch keinen Release. Lediglich 2024 wurde als Zeitraum bekannt gegeben.

Der Horror-Titel Dead-by-Daylight erhält ein Singleplayer-Spin-Off. The Casting of Frank Stone erzählt ganz klassisch die Geschichte einer Gruppe Teenager, die sich auf die Spur eines Serienmörders begibt. Erste Inhalte wurden während der Show gezeigt. Auch das Jurassic Park Franchise erhält Zuwachs. mit Jurassic Park Survival erscheint ein Spiel, das direkt an den allerersten Film anschließt. Spieler schlüpfen in die Rolle einer Wissenschaftlerin, die alleine auf der dinoverseuchten Isla Nublar zurückgeblieben ist.

Zwei weitere Spiele gingen als Shadow Drop während beziehungsweise direkt nach der Show online. So wurde die Xbox-Version von Baldur's Gate 3 ebenso veröffentlicht, wie der neue Free-to-Play-Shooter The Finals. Zu den Top-Trailern des Abends zählte auch die Ankündigung einer Spieleumsetzung von Marvels Vampirkiller Blade. Der erste Trailer zeigt leider wenig Inhalt und kein Release-Datum. Ähnlich verhält es sich bei Last Sentinel. Das neue Monster Hunter Wilds zeigte bereits Gameplay-Material, obwohl das Release erst für 2025 angesetzt ist. Den Abschluss machte eine überraschende Ankündigung von Hideo Kojima. Gemeinsam mit Horror-Regisseur Jordan Peele präsentierte er einen Teaser für sein kommendes Projekt. Dieses wird aktuell noch lediglich als OD bezeichnet. In dem kurzen Clip ist unter anderem der deutsche Kultschauspieler Udo Kier zu sehen.