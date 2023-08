Werbung

Neben dem Starfield-Stand bei Microsoft Xbox war der Stand von Black Myth: Wukong wohl eines der beliebtesten Ziele für Besucher auf der diesjährigen gamescom. Bereits 2020 angekündigt, konnten Fans nun endlich eine Demo des Action-RPGs anspielen.

Wukong soll 2024 erscheinen. Inhaltlich orientiert sich das Spiel an chinesischer Folklore. Genauer gesagt entstammt die Geschichte dem Roman Die Reise nach Westen, die im 16. Jahrhundert geschrieben wurde. Hauptfigur von Roman und Spiel ist der namensgebende Affenkönig Wukong. Die Entwickler werben mit der großen Vielfalt an verschiedenen Gegnern, die die Spieler im finalen Spiel erwarten soll. Erste Screenshots und Gameplay zeigen bereits abwechslungsreiche Landschaften und ausgefallene Gegner und Bosse.

Wer auf der gamescom einen Platz an der Anspielstation ergattern konnte, der durfte im Anschluss rund 30 Minuten in die Haut von Wukong schlüpfen. In der Gameplay-Demo musste sich der Affenkönig vier verschiedenen Bossen in ihren jeweiligen Biomen stellen. Die Reihenfolge blieb dem Spieler überlassen. Freier Wechsel war jederzeit möglich. Als Bossgegner warteten ein Tausendfüßler, ein Affe, ein mit Schwertern bewaffneter Tiger und ein Steinwesen. Für den Kampf war Wukong mit seinem Markenzeichen dem Stab ausgerüstet. Mehrere Zauber konnten auch genutzt werden. Wer alle vier Bosse besiegen konnte, durfte sich noch über eine kleine Belohnung am Stand freuen.

Ein exaktes Releasedatum gibt es noch nicht. Aktuelle Infos finden sich auf der Seite der Entwickler Heishenhua. Auf Steam kann das Spiel bereits auf die Wishlist gesetzt werden.