Sony kooperiert in Zukunft mit NCSoft

Obwohl Sony im Verkaufsduell mit Microsoft die Nase noch vorne hat, tut der Konzern im Moment viel, um im Gespräch zu bleiben und seine Verkäufe zu steigern. Neben dem neuen Design der PlayStation 5 wurde so kürzlich die Playstation Portal veröffentlicht.

Am 28. November publizierte man nun ein weiteres, offizielles Statement. Darin wird eine künftige Kooperation mit NCSoft angekündigt. Was genau mit der Kooperation erreicht werden soll, ist noch nicht ganz geklärt. Es ist jedoch die Rede von einer "strategischen Partnerschaft", die mehrere Geschäftsbereiche betrifft.

Fans spekulieren nun, ob in Zukunft Spiele durch diese Kooperation umgesetzt werden und wenn ja, welche. Viele hoffen auf eine Umsetzung der Horizon-Reihe als MMORPG. Das Gerücht, dass ein solches Spiel in Planung sei, hält sich schon länger. NCSoft könnte hier tatsächlich ein passender Partner sein. Der südkoreanische Konzern war in der Vergangenheit für die Guild Wars Reihe, Aion und Lineage I & II verantwortlich. Er verfügt somit über große Erfahrung mit MMORPGs.