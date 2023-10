Werbung

Mittlerweile ist der Übernahme-Deal abgeschlossen. Activision/Blizzard gehört damit offiziell Microsoft. Am Dienstag präsentierte das Unternehmen nun seine offiziellen Finanzen. Darin finden sich interessante Einblicke in die Konsolenverkäufe.

Der Umsatz an Hardware ist in den letzten Monaten um 7 % eingebrochen. Hinzu kommt, dass im Juli 2023 Verkaufszahlen für die Konsolen von Microsoft und Konkurrent Xbox öffentlich wurden. Diese zeigen, dass Sony bei mehr als 40 Millionen verkauften Exemplaren liegt. Xbox steht bei knapp über der Hälfte dessen mit 21 Millionen verkauften Geräten. Beide Konsolenversionen sind vor drei Jahren erschienen. In Anbetracht dessen scheint Sony kaum noch einholbar zu sein. Die ersten Monate nach dem Verkaufsstart war die Playstation 5 quasi konstant ausverkauft. Die Xbox Series X ebenfalls. Einzig die schwächere Series S konnte ab und an eingekauft werden.

Bei den Zahlen finden sich aber auch gute Nachrichten für den Konzern. Im aktuellen Quartal sind die Umsätze der Xbox-Sparte im Vergleich zum vorherigen Quartal um 13 % angestiegen. Grund hierfür ist wahrscheinlich unter anderem der erfolgreiche Start von Starfield. Während bei Sony noch in diesem Jahr mit einer neuen Version der Playstation 5 zu rechnen ist, zeigte ein Leak im September ein neues Design für die Xbox Series X. Mit diesem ist laut Leak aber wahrscheinlich erst gegen Ende 2024 zu rechnen.