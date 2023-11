Werbung

Der Ärger um den neuesten Call-of-Duty-Ableger Modern Warfare 3 ebbt nicht ab. Nachdem viele Fans mit der Länge der Singleplayer-Kampagne nicht einverstanden sind, gab es nun auch Ärger im Multiplayer-Modus.

Schuld an dem Ärger ist ein optionaler Skin, den Spieler für Multiplayer-Matches erwerben konnten. Der neue Look der Spielfigur nennt sich Gaia. Das Aussehen ist an die Naturgöttin angelehnt und Spieler, die den Skin nutzen, ähneln einem Baumwesen. Das Innere und die Augen der Kreatur glühen. Der Skin existierte auch schon vor Release von Modern Warfare 3 in Warzone und Modern Warfare 2.

Der Grund für den Unmut der Spieler ist der Umstand, dass Nutzer des Gaia-Skins in bestimmten Umgebungen quasi unsichtbar sind. Dadurch können sich die Käufer des Inhalts wesentlich besser verbergen, als all ihre Kontrahenten. Durch den Pflanzen-Look kann man sich besonders im Unterholz und vor Bäumen außergewöhnlich gut verstecken. Bei den Spielern hat dieser Umstand der Gaia-Skin den Spitznamen "Invisible-Groot-Skin" eingebracht.

Die Beschwerden über den Skin sind jetzt so laut geworden, dass sich die Entwickler nun auf Reddit dazu geäußert haben. Man werde den Skin in einem der kommenden Updates deaktivieren. Nach einer kompletten Überarbeitung soll Gaia dann in Zukunft erneut ins Spiel kommen. Die Entwickler betonen aber, dass die Unsichtbarkeit dann ausgeschlossen sein soll.