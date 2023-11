Werbung

Mittlerweile ist Call of Duty Modern Warfare 3 vollumfänglich erschienen. Seit dem 10. November 2023 sind alle Inhalte für Käufer des Shooters verfügbar. Mit dem offiziellen Release kamen auch die Tests und Wertungen. Gerade die Steam-Bewertungen fallen sehr negativ aus.

Aktuell stehen diese Wertungen auf "größtenteils negativ" bei rund 3.100 Wertungen. Während bei vielen Spielen in diesem Jahr gravierende Bugs und Gameplaymechaniken die Gründe für schlechte Wertungen waren, sind die Inhalte des Spiels der Hauptkritikpunkt am neuen Modern Warfare 3. So kommt die Singleplayerkampagne, die im Vorfeld noch mit Zusatzinhalten für den Multiplayer warb, mit einer Spielzeit von knapp vier Stunden. Bei einem Vollpreistitel für rund 70 Euro fühlen sich hier viele Fans betrogen.

Auch im Multiplayer gibt es Beschwerden. Das Spiel soll zu wenige neue Inhalte bringen. Grund dafür ist der immer wiederkehrende Vorwurf, dass das Spiel ursprünglich ein DLC und kein eigenständiges Spiel werden sollte. Offiziell bestätigt wurde dieses Gerücht allerdings nie. Durch die Wertungen ist Modern Warfare aktuell das am schlechtesten bewertete Call of Duty auf der Plattform. Auch andere Plattformen zeichnen ein durchwachsenes Bild des Titels. Auf Metacritic werden nur 50 Punkte im Metascore vergeben. Der Userscore zeigt vernichtende 1,4.