The Last of Us Part II Remastered erscheint am 19. Januar 2024

Naughty Dog, die Entwickler von The Last of Us, gaben erst im Oktober bekannt, mehrere Mitarbeiter entlassen zu müssen. Ein Problem, das aktuell viele Studios betrifft. Dennoch gab das Studio nun bekannt, dass man im Januar 2024 eine Remastered Version von The Last of Us Part II veröffentlichen werde.

Das Spiel wird zunächst exklusiv für PlayStation 5 erscheinen. Für das Remaster verspricht Naughty Dog neue Modi und neues Behind the Scenes-Material, "welches die Entstehung von Part II tiefergehend beleuchtet". Insgesamt soll es zwei neue Modi geben. Dazu gehört der neue Spielmodus "No Return", ein Roguelike-Survival-Modus. Hier können sich die Spieler in zufälligen Begegnungen beweisen. Das ermöglicht es ihnen, die Kämpfe von The Last of Us Part II auf eine neue Art zu erleben. Als Spielfiguren stehen hier neben vielen anderen Charakteren auch einige zur Auswahl, die zum ersten Mal in der The Last of Us-Reihe spielbar sind.

Im zweiten neuen Modus dreht sich alles um freies Gitarrenspiel. Hierbei können die Saiten einer Vielzahl von freischaltbaren Modellen angeschlagen, Audio-Effekt-Pedale verwendet und mit verschiedenen Charakteren an unterschiedlichen Orten im Spiel musiziert werden. Zum Behind-the-Scenes-Material zählen Audiokommentare von Regisseur Neil Druckmann, Narrative Lead Halley Gross sowie den Schauspielern Troy Baker, Ashley Johnson und Laura Bailey.

The Last of Us Part II Remastered bietet eine verbesserte Grafik, einschließlich nativer 4K-Ausgabe im Fidelity-Modus, 1440p hochskaliert auf 4K im Performance-Modus, eine unbegrenzte-Bildrate-Option für Fernseher, die VRR unterstützen sowie erhöhte Texturauflösung, erhöhter Detailgrad bei Distanzen, verbesserte Schattenqualität, Animations-Sampling-Rate und mehr.

Vorbestellungen sind ab dem 5. Dezember möglich, sowohl für die Standard-Edition als auch für die The Last of Us Part II Remastered W.L.F. Edition, die exklusiv auf direct.playstation.com erhältlich sein wird. Die W.L.F Edition enthält ein SteelBook, vier Emaille-Pins, einen Washington Liberation Front-Aufnäher und insgesamt 47 Society of Champions-Sammelkarten, darunter acht holografische Karten.