Zum 25-jährigen Jubiläum lässt Valve den Korken knallen und spendiert seinem Klassiker Half-Life ein umfangreiches Update. Außerdem gibt es das Spiel bis Montag 10:00 Uhr komplett kostenlos auf Steam. Zudem sind zahlreiche Bundles, die sich um das Universum drehen, teils drastisch reduziert. Das Half-Life-Complete-Bundle etwa bieten acht Artikel, die für 6,31 Euro um gut 89 % reduziert sind.

Mit dem Update zieht auch Half-Life Uplink in das Spiel ein, eine Mini-Kampagne, die ursprünglich vom Half-Life-Team direkt nach der Veröffentlichung des Spiels als exklusive CD für Zeitschriften und Hardware-Hersteller veröffentlicht wurde. Ebenfalls mit dabei sind vier neue Multiplayer-Karten die von den Level-Designern von Valve entwickelt wurden.

Technisch hat Valve an dem Klassiker seinerseits Verbesserungen spendiert, darunter eine Widescreen-Unterstützung. Die Benutzeroberfläche des Spiels wurde außerdem so aktualisiert, dass sie für größere Bildschirme skaliert. Valve gönnt sich an dieser stelle in der Beschreibung einen Spaß: "Wir haben das meiste davon für 640 x 480 Röhrenmonitore entwickelt und offensichtlich haben einige von euch seitdem aufgerüstet."

Außerdem ist Half-Life jetzt offiziell Steam-Deck-geprüft, was bedeutet, dass das Spiel auf dem Steam-Deck ohne weitere Eingriffe gut funktionieren sollte. Auch eine Gamepad-Konfiguration zieht mit dem Update ein. Die zusätzliche Unterstützung für Steam Networking ermöglicht es, Freunde direkt einzuladen oder Spielen sofort und ohne viel Aufhebens beizutreten.

Mit dabei sind Optionen zur Deaktivierung der Texturglättung im GL-Renderer, Beleuchtungsverbesserungen, einschließlich der lange vermissten GL-Overbright-Unterstützung, Software-Rendering unter Linux, knackige Farben, animiertes Wasser und ungefilterte Texturen.

Die Computerspielreihe Half-Life gilt als wegweisend und revolutionär in der Videospielgeschichte. Die Spiele wurden seinerzeit von Kritikern und Spielern gleichermaßen hoch gelobt und erhielten zahlreiche Auszeichnungen.