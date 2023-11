Werbung

Im Oktober brachte Patch 1.0.2 den umstrittenen Denuvo-Kopierschutz in Assassin's Creed Mirage. Für Dezember kündigte der Publisher nun ein Update an, das einige Funktionen uns Spiel bringt, die eigentlich gar nicht für Mirage erscheinen sollten.

Die aktuellste Version 1.0.5 erschien Anfang November und brachte neben einigen Bugfixes die Möglichkeit, Chromatic Aberration im Menü ein- und auszuschalten. Es wurden zudem Fehler in drei Quests behoben. Kurz nach Erscheinen des Updates veröffentlichte Ubisoft einen Post auf X, der die geplanten Neuerungen für den kommenden Patch im Dezember ankündigt.

In dem Posting gab Ubisoft bekannt, dass man die Fanwünsche erhört hat. Mit Patch 1.0.6 wird rund zwei Monate nach dem Release am 5. Oktober 2023 der News Game + Modus nachgereicht. Was genau die Spieler bei den erneuten Durchgang erwartet, ist noch unbekannt. Außerdem verspricht der Post einen Permadeath Modus, bei dem ein kompletter Neustart der Kampagne nötig wird, sollte Hauptfigur Basim im Kampf sterben. Weitere Details zu den beiden Neuerungen werden in den Patchnotes zu Release zu finden sein.