Werbung

Nicht bei jedem Spiel müssen Jahre zwischen Ankündigung, Beta und Veröffentlichung vergehen. Das beweist gerade Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin. Beim SKULLS Festival am 25. Mai 2023 angekündigt, ging der Titel bereits im Juli in die offene Beta. Am Freitag, dem 17. November 2023 wird das Spiel nun veröffentlicht.

Produziert wird Realms of Ruin von Frontier. Die Entwickler sind vor allem für ihre Simulations- und Aufbauspiele bekannt. In der Vergangenheit veröffentlichten sie Jurassic World Evolution 1 und 2, Planet Zoo, Planet Coaster und Zoo Tycoon. Realms of Ruin ist ein Echtzeitstrategiespiel im namensgebenden Warhammer Age of Sigmar Universum. Spieler haben die Auswahl zwischen 4 spielbaren Fraktionen: den Stormcast Eternals in ihren markanten goldenen Rüstungen, den barbarischen Orks, den verrückten Chaosjüngern des Tzeentch und den untoten Nachtspuken.

Auch eine Singleplayerkampagne gehört zum Spielumfang. Darin erleben Spieler eine Geschichte rund um ein mysteriöses Artefakt und schlüpfen dabei abwechselnd in die Rollen der verschiedenen Fraktionen. Neben einem Multiplayer stehen auch schnelle Schlachten gegen die KI zur Auswahl. Wer sich mehr Inhalte wünscht, kann diese im Editor selbst erstellen oder von anderen herunterladen. Über einen Editor können auch die Einheiten aller Fraktionen farblich angepasst werden.

Bis zum zum Abend des Releasetages ist das Spiel noch um 10 % reduziert auf Steam erhältlich. Fällig werden 53,99 Euro für die Standard-, 62,99 Euro für die Deluxe- und 67,49 Euro für die Ultimate-Edition.