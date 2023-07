Warhammer Age of Sigmar - Realms of Ruin in der offenen Beta

Warhammer Age of Sigmar - Realms of Ruin in der offenen Beta

Erst kürzlich wurde ein neues Strategiespiel im Warhammer-Universum angekündigt. Während des Warhammer SKULLS Festival 2023 stellte Entwickler Frontier am 25. Mai 2023 ihren neuen Titel Warhammer Age of Sigmar - Realms of Ruin vor. Auch wenn das Spiel noch kein offizielles Release-Datum hat, so soll es dennoch in Kürze veröffentlicht werden. Dafür spricht auch, dass gerade die Open Beta gestartet wurde.

Wer teilnehmen will, kann sich die Testversion kostenlos auf Steam, XBox oder Playstation herunterladen. Der Servertest läuft noch bis inklusive dem 10. Juli 2023. Am Dienstag, dem 11. Juli 2023 gehen die Server dann um 00.59 Uhr am Morgen vorerst wieder offline. Anlässlich des SKULLS Festivals gibt es bei Steam noch etliche Spiele aus dem Warhammer-Universum bis zum 13. Juli stark reduziert.

In Realms of Ruin übernimmt der Spieler die Führung von einer der vier verfügbaren Fraktionen. In der Open Beta sind bisher zwei der Fraktionen verfügbar: Die (mehr oder weniger) menschlichen Stormcast Eternals und die Ork-Fraktion Moorpirscha. Das RTS setzt auf dynamische Echtzeitschlachten. Vorbild für das Spielprinzip sind hier wohl die Dawn of War Spiele, die das gleiche Spielprinzip im Warhammer-40K-Universum umsetzten. Mit Realms of Ruin geht es nun in die Welt des Age of Sigmar. Im fertigen Spiel wird es neben den Multiplayer-Modi auch eine Einzelspielerkampagne geben. Mehrspielerschlachten können Plattformübergreifend gespielt werden.

Die Beta spielt sich bereits sehr angenehm. Im Matchmaking finden sich schnell Gegenspieler und die Schlachten sind angenehm kurzweilig. Auch gegen Bots kann man antreten. Dringend ausbaufähig ist die Wegfindung der einzelnen Einheiten. Diese bleiben häufig an der Umwelt hängen oder regen trotz Beschuss durch den Feind keinen Finger um sich zu wehren. Es soll noch eine zweite offene Beta geben. Der Zeitpunkt für diese wird noch bekannt gegeben.