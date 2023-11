Werbung

Gestern, am 14. November 2023, fand die Nintendo Indie World 2023 statt. In dem rund 25 minütigen Stream wurden nicht nur kommende Indie-Titel präsentiert. Vier der gezeigten Spiele wurden direkt während der Präsentation veröffentlicht.

Zu den Highlights der Show zählt Outer Wilds. Hier handelt es sich um eine Open-World Spiel, bei welchem die Spieler die Geheimnisse eines ganzen Universums lüften müssen. Das Problem ist eine endlose Schleife, in der alle Einwohner und auch der Spieler festhängen. Um ihr zu entkommen, muss man Rätsel lösen und Planeten erkunden. Das Spiel erscheint am 07. Dezember 2023 in der Archeologist Edition für die Switch. Darin enthalten sind das Hauptspiel und die Erweiterung.

Ebenfalls begehrt dürfte das Release von Backpack Hero sein. Hier dreht sich alles um das richtige Inventar-Management. Das rundenbasierte Rogue-Like erschien noch während der Show für Nintendo Switch.

Release am 14. November 2023:

Howl

Backpack Hero

Enjoy the Diner

Passpartout 2: The Lost Artist

Release noch 2023:

A Highland Song (5. Dezember)

Outer Wilds: Archaeologist Edition (7. Dezember)

Release 2024:

Moonstone Island

Blade Chimera

The Star Named EOS

Core Keeper

Shantae Advance: Risky Revolution

On Your Tail

Death Trick: Double Blind

Heavenly Bodies

Braid, Anniversary Edition

The Gecko Gods

Planet of Lana

Urban Myth Dissolution Center