Seit Jahren wartet die Fangemeinde auf Infos zum neuen GTA-Teil. Nun steht ein Reveal kurz bevor. Der Trailer soll Anfang Dezember veröffentlicht werden. Nun wurde auch schon eine geplante Änderung bekannt. Gerüchten zu Folge, soll sich einiges im Bezug auf das Spielerinventar ändern.

Bisher zeichnen sich alle GTA Ableger dadurch aus, dass der Spieler eine enorme Zahl an Waffen mit sich herumträgt. Vom Hammer über Pistolen und Gewehre bis zum Raketenwerfer konnte alles auf Knopfdruck ausgewählt und ausgerüstet werden. Die Auswahl war eines der Kernelemente der Spiele. Dadurch konnten Spieler außerhalb von Missionen jederzeit Chaos stiften und sich in den darauf folgenden Verfolgungen mit der Polizei messen.

Laut verschiedener Fanseiten soll sich ausgerechnet dieses Menü nun aber ändern. Das berichtet unter anderem Rockstar Universe via X. Die Seite beschreibt, dass man sich beim Design zukünftig an Inventaren orientieren will, wie sie sich zum Beispiel beim aktuellen Hit Alan Wake 2 finden. Rockstar verwendet solche Systeme bereits bei Red Dead Redemption 2. Spieler können dadurch nur eine begrenzte Menge an Waffen zur gleichen Zeit mit sich führen. Das wäre ein wesentlich realistischer Ansatz als ihn das bisherige, fast unbegrenzte, Waffenrad verfolgte. Ob sich die Gerüchte als wahr bestätigen, bleibt abzuwarten. Das wird sich spätestens zur Veröffentlichung der ersten Gameplayszenen zeigen.