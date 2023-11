Werbung

In den vergangenen Jahren wurde viel zu einem möglichen weiteren Titel der Grand-Theft-Auto-Reihe spekuliert. Im vergangenen Jahr gab es wohl die belastbarsten Informationen, die aus einem Hack bei Rockstar Games stammen. Mögliche Protagonisten, Schauplätze, Techniken – Grand Theft Auto VI erlebt fast den gleichen Hype wie damals Duke Nuken Forever und jeder Informationsschnipsel wird aufgegriffen.

Schon etwas belastbarer scheinen die Informationen zu sein, die nun von Bloomberg kommen. Demnach soll GTA VI noch in dieser Woche vorgestellt werden. Ein Trailer soll dann im Dezember folgen – passend zum 25. Geburtstag von Rockstar Games.

Die Muttergesellschaft von Rockstar Games, Take Two, wird am heutigen Mittwoch ihre Quartalszahlen veröffentlichen. Eine mögliche Ankündigung von Grand Theft Auto VI würde Anleger sicherlich interessieren. GTA V ist hinter Minecraft das zweitmeist verkaufte Spiel.

Wir sind gespannt, ob es diese Woche tatsächlich eine offizielle Ankündigung von Grand Theft Auto VI geben wird.