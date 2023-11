The Day Before wird auf Dezember verschoben

Vor einigen Tagen war die Veröffentlichung von The Day before noch für den 10. November geplant. Auch wenn die Geschichte des Spiels mehr als genug Grund lieferte daran zu zweifeln, so bestätigten die Entwickler den geplanten Termin dennoch via X. Das hat sich nun geändert.

Da man den geplanten Termin nicht halten kann, wurde ein neues Veröffentlichungsdatum bekanntgegeben. The Day Before soll nun am 7. Dezember 2023, also rund einen Monat später als ursprünglich geplant, erscheinen. Zusätzlich wurden noch weitere Einschränkungen bekannt gegeben. So wird der Titel nur auf dem PC erscheinen. Da die ursprünglich angekündigte Beta nie stattfinden konnte, wird das Spiel auch noch nicht als komplett final veröffentlicht. Viel mehr möchte man im Dezember in eine Early-Access-Phase starten.

Die Entwickler hatten aber nicht nur schlechte Nachrichten. Zusammen mit der Verschiebung präsentierte man auch einen neuen finalen Trailer. Dieser soll noch einmal für die Features des geplanten Spiel werben und gibt Einblick in die Story des Survival-Titels.

Spieler befinden sich an der Ostküste der USA, nachdem diese von einem Virus zerstört wurde. Die Woodberry Colony versucht verzweifelt, die Zivilisation zu erhalten und wieder aufzubauen. Dafür werden Ressourcen benötigt, die von den Spielern in der Open-World durch Plünderung gefunden werden können. Als Hilfsmittel stehen unzählige Waffen und Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung.

Ob das Spiel nun wirklich am 7. Dezember erscheint und was sich an Inhalten darin finden wird, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall kann der Titel nun wieder bei Steam auf die Wunschliste gesetzt werden. Zuletzt war The Day Before wegen Streitigkeiten um den Namen von Steam verschwunden. Diesen Streit hat Entwickler Fntastic aber gewonnen. Somit stand einer erneuten Listung nichts mehr im Weg.