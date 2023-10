The Day Before

Werbung

The Day Before ist noch nicht einmal erschienen und dennoch gibt es schon seit Monaten immer wieder kontroverse News rund um den Titel. Nun ist es nicht mehr weit bis zum angekündigten Release am 10. November 2023.

Zuletzt machte das Spiel wegen Problemen bei der Namenswahl Schlagzeilen. Nicht zuletzt, weil auch der neue Name Dayworld bereits vergeben war. Scheinbar haben sich diese Pläne aber im Sande verlaufen und der Titel läuft immer noch unter dem Originalnamen. Auch die Betaphase, von der einmal die Rede war, fand nie statt.

Weiteren Grund, am Release des Spiels zu zweifeln, gibt die fehlende Kommunikation der Entwickler. Die letzte Nachricht wurde am 02. August 2023 auf X gepostet. In dem Post bestätigte Fntastic tatsächlich erneut das Release am 10. November 2023. Wer darauf hofft, auf Steam weitere Infos zum Spiel zu erhalten, der wird enttäuscht. Einst war The Day Before auf Platz 1 der meist gewünschten Titel, mittlerweile hat das Spiel keinen Shop-Eintrag mehr. Dieser verschwand während der Namensstreitigkeiten und wurde nie neu eingestellt.

Ob das ominöse Spiel am 10. November wirklich erscheint, lässt sich wohl erst am Release-Tag mit Sicherheit sagen. Auch wenn es sich nach Informationen der Entwickler um ein Survival-MMO handeln soll, ist bislang fast nichts über den wirklichen Inhalt des Spiels bekannt. Wirkliches Gameplay wurde nie gezeigt, was für ein Release in zwei Wochen mehr als ungewöhnlich ist.