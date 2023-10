10 Jahre in der Entwicklung

Werbung

Skull and Bones, das Piratenabenteuer von Ubisoft, befindet sich mittlerweile seit 2013 in der Entwicklung. Hardwareluxx berichtete 2018 über eine Verschiebung des Release auf 2019. Das ist nun auch schon fünf Jahre her, erschienen ist das Spiel noch immer nicht.

Nun wurde bekannt, dass der Titel erneut verschoben wird. Damit verzögert sich das Release zum sechsten Mal. In einem Geschäftsbericht für das erste Halbjahr 2023 gibt Ubisoft bekannt, dass das Spiel nun Anfang 2024 erscheinen soll. Einen festen Releasezeitraum gibt es bislang nicht. Fans hatten bis dato darauf spekuliert, dass Skull and Bones noch Ende 2023 erscheinen könnte. Der letzte feste Termin war der 9. März 2023. Dieser wurde bereits im Januar gecancelt.

Im Bericht kündigt Ubisoft außerdem an, dass ein weiterer großer Titel mit einiger Verspätung im April 2024 erscheinen werde. Es ist nicht ganz klar, welches Spiel hier gemeint ist. Möglicherweise könnte es sich um Star Wars Outlaws handeln. Ob Skull and Bones nun wirklich im Frühjahr 2024 erscheint, oder wir uns auf weitere Verschiebungen einstellen müssen, bleibt offen.

Immerhin scheint Ubisoft auf jeden Fall an dem Open-World-Piratenabenteuer festhalten zu wollen, obwohl der Titel mittlerweile den dritten Creative Director verloren hat.