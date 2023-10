The First Explorers

Der letzte Teil der Siedler-Reihe erschien im Februar 2023 für PC und im Juli für Konsolen. Bei Fans und Kritikern kam das Spiel allerdings nicht besonders gut an. Direkt nach dem Release präsentierte Volker Wertich, Schöpfer der original Siedler, seine eigene Vision eines Aufbauspiels mit dem Namen Pioneers of Pagonia. Solo-Entwickler Sebastian Buchwald stellt nun seine Version des Spielprinzips vor.

The First Explorers nutzt die Unreal Engine 5. Das Spiel konzentriert sich auf die Kernelemente der alten Siedler-Teile. Auf Fantasy-Elemente, die neuere Spiele mit sich brachten, wird verzichtet. Im fertigen Spiel soll es ein Wegesystem und auch die berühmten Grenzsteine geben. Beides ist auch im First-Look-Trailer zu sehen, der vor einigen Tagen veröffentlicht wurde. Dort zeigen sich auch einige der geplanten Wirtschaftsgebäude und einige Militärgebäude, so wie Einheiten.

Unklar bleibt, ob das Waren-Wirtschafts-System ebenso komplex sein wird, wie das der Siedler. Zum Setting ist bekannt, dass The First Explorers in der Antike spielt. Spieler betreten eine Insel und müssen dort ein Dorf errichten und sich gegen Feinde behaupten. Ob es eine Kampagne geben wird, ist aktuell nicht bekannt. Ein Endlos- und ein PVP-Modus sind jedoch schon angekündigt. Als Siegbedingung steht neben anderen Optionen immer der militärische Sieg zur Auswahl. Auch drei Fraktionen wurden schon vorgestellt. Die Spieler haben die Wahl zwischen Rom, Gallien und Karthago.

Wann das Spiel erscheint ist noch unklar. Es wurde jedoch schon bekannt, dass es zuerst in den Early Access startet. Wer will, kann sich den Titel bei Steam bereits auf die Wunschliste setzen.