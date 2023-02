Werbung

Die Aufbauspiel-Serie "Die Siedler" legte wichtige Grundsteine in der Videospielgeschichte und erfreute sich großer Beliebtheit. Seit einiger Zeit versucht sich Ubisoft daher an einer Wiederauferstehung des Namens in Form eines Reboots. Das Spiel "Die Siedler: Neue Allianzen" wurde allerdings schon mehrfach verschoben. Dabei musste sich der Konzern noch vor Veröffentlichung viel Kritik gefallen lassen. Stimmen die Auswüchse des Reboots doch nur noch entfernt mit den Originalen überein. Viel mehr vollzog Ubisoft eine Transformation und verwandelte die Idee eines klassischen Aufbauspiels hin zu einem Echtzeit-Strategiespiel. Erscheinen wird die neue Version in Kürze, genauer gesagt am 17. Februar.

Wenig verwunderlich distanzierte sich deshalb auch der Erfinder der Siedler-Reihe, Volker Wertich, von der aktuellen Produktion Ubisofts und fokussiert nun seine eigene Vision. Mit "Pioneers of Pagonia" kündigt Wertich sein eigenes Aufbauspiel an, welches vom Studio Envision Entertainment in Ingelheim am Rhein entwickelt wird. Der Titel soll dabei zu den Wurzeln des Genres zurückkehren. In "Pioneers of Pagonia" soll der Spieler daher die namensgebende Insel Pagonia erforschen und kultivieren. Dazu müssen einzelne Dörfer besiedelt, Handel aufgebaut und Ressourcen erschlossen werden. Kern des Spiels ist dabei der Aufbau einer Siedlung und der dazu gehörenden Wirtschaft, so wie es auch schon die frühen Siedler-Spiele auszeichnete.

Bereits zum Early Access auf Steam zum Ende diesen Jahres sollen schon mehr als 40 unterschiedliche Gebäudetypen und 70 verschiedene Ressourcen zur Verfügung stehen, gepaart mit komplexen Produktionsketten. Durch zufallsgenerierte Karten soll jede einzelne Spielrunde einen individuellen Anstrich bekommen. Eine eigene Kampagne soll das Spiel nicht erhalten, vielmehr werden Missionen prozedural generiert eingebracht. Auch einen Koop-Modus hat das Team in Planung. Viele Details stehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch aus. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Studios.