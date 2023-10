Werbung

Gestern um 19.00 Uhr zeigte Microsoft seinen Partner Showcase für den Oktober 2023. Das kleine Event drehte sich vorwiegend um Publishing-Partner von Xbox. Bereits im Vorfeld war bekannt, dass es erstes Gameplay von Ark: Survival Ascended, einen Launch-Trailer zu Alan Wake 2 und neue Infos zu Like A Dragon: Infinite Wealth, sowie Dungeons of Hinterberg geben wird. In der circa 30minütigen Show wurden dann insgesamt zehn kommende Spiele vorgestellt:

Like A Dragon: Infinite Wealth

Der neueste Spross der Yakuza-Reihe machte den Anfang und zeigte neue Inhalte. Spieler können im Spiel Beziehungen aufbauen, craften und eine ganze Insel nach Belieben besiedeln. Entsprechend ist auch die Rede vom eigenen Insel Königreich. Die neuen Inhalte erinnern etwas an die Sims und weniger an die Action-Spiele der Yakuza-Reihe. Wahrscheinlich sind sie aber nur als Ergänzung des restlichen Gameplay gedacht, da die Reihe sich von je her durch eine Vielzahl an Nebenbeschäftigungen auszeichnet. Like A Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 und kann jetzt schon unter anderem auf Steam vorbestellt werden.

Der Arcade-Action-Titel hatte nur einen kurzen Auftritt. Im Trailer gab es einen ersten Blick auf actionlastige Kämpfe in grellbunter Optik.

Der Horrortitel erscheint Anfang 2024. Zu sehen war eine klaustrophobische Flucht durch enge Metallschächte einer Bohrinsel. In der Egoperspektive müssen Spieler hier vor einem noch nicht näher bekannten Grauen fliehen.

RoboCop Rogue City

Weniger Horror, dafür absolut klassische Ego-Shooter-Action bietet RoboCop Rogue City. Die Filmumsetzung erscheint am 2.November 2023 und kann jetzt schon für 49,99 Euro vorbestellt werden.

In dem ungewöhnlichen Setting eines Alpendorfes begeben sich die Spieler Nachts in den Kampf in finsteren Dungeons. Tagsüber können in dem idyllischen Dörfchen die Beziehungen zu den anderen Bewohnern ausgebaut werden. Das Spiel hat einen auffälligen Comic-Style und erscheint 2024.

Hier gab es wiederum sehr wenig Informationen und nur einen ersten Blick auf die geplante Fortsetzung des Abenteuerspiels.

Einen weiteren First Look gab es auf das Remake von Snake Eater. Der Trailer sollte einen Eindruck der genutzten Engine geben und konnte mit toller Grafik punkten.

Das Aufbauspiel wird von Hooded Horse gepublisht. Obwohl es von einem Solo-Entwickler stammt, zeigt Manor Lords bisher gute Grafik, viele Baumöglichkeiten und ein Schlachtsystem, das sehr an Total War erinnert. Es erscheint am 26. April 2024 direkt im Game Pass.

Der Arena-Shooter von Embark Studios hat noch keinen festen Release. Er wird als Free-To-Play-Modell erscheinen. Die Open Beta beginnt morgen, am 26. Oktober 2023. Wer möchte, kann sich jetzt noch dafür anmelden.

Der zweite Teil des Survival-Erfolges ARK darf in einem Xbox Showcase nicht fehlen. Leider hat der Titel von Studio Wildcard aktuell noch kein Release. Das bisher gezeigte Material lässt aber hoffen.

Mit einem baldige Releasebietet Alan Wake den Abschluss mit dem Spiel, das als nächstes erscheinen wird. Neben bereits zuvor gezeigtem Trailer-Material gab es heute auch neues Ingame Footage. Zu sehen war die neue Spielfigur FBI Agentin Saga Anderson. Das Spiel erscheint am 25. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X/S und im Epic-Store.