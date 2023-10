Werbung

Nicht einmal mehr eine Woche soll es bis zum Release von Alan Wake 2 dauern. Das Spiel erscheint am 27. Oktober 2023, nachdem es zuletzt um 10 Tage nach hinten verschoben wurde. Via X hat der offizielle Account des Spiels nun einen Blick auf die Systemanforderungen gewährt. Diese sind durchaus fordernd für so manches System.

Um das Spiel überhaupt spielen zu können, ist als Minimum eine GeForce RTX 2600 oder eine Radeon RX 6600. Ebenso sind 6 GB VRAM, 16 GB RAM und entweder ein Intel i5-7600K bzw. eine Alternative von AMD erforderlich. Mit diesen Spezifikationen ist das Spielen auf niedrigen Details, 1080p und mit 30 FPS möglich. Wer eine höhere Auflösung und höhere FPS sehen will, benötigt ein wesentlich stärkeres System. Für die höchsten Einstellungen wird eine RTX 4070 bzw. RX 7800 XT mit je 12 GB VRAM empfohlen. Dazu soll ein Ryzen 7 3700X oder eine Intel-Alternative dazu verfügbar sein. Die erforderlichen 16 GB Ram bleiben unverändert. So werden hohe Details, 2160p und vor allem 60 FPS versprochen.

Wenn es allerdings um Ray Tracing geht, nennt Remedy andere Anforderungen. Hier werden bereits für das Minimum mit 30 FPS eine RTX 3070 bzw. RX 6800 XT mit 8GB VRAM gefordert. Während der Ryzen 7 3700X oder eine Intel-Alternative ohne Ray Tracing für höchste Details benötigt wurden, sind sie hier schon gefordert, um Ray Tracing bloß zu aktivieren. Wer alle Einstellungen inklusive Ray Tracing auf High mit aktiviertem Path Tracing erleben will, sollte eine RTX 4080 mit 16 GB VRAM in seinem System vorweisen können.

Für alle gewünschten Einstellungen sind je 90 GB freier Speicher auf einer SSD erforderlich. Das Spiel erscheint am 27. Oktober 2023 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S.