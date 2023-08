Werbung

Die Fortsetzung des Horror-Abenteuers Alan Wake sollte am 17. Oktober 2023 erscheinen. In einer Meldung der Entwickler wurde nun verkündet, dass das Spiel verschoben wird. Viel länger müssen sich die Fans allerdings nicht gedulden.

In einem Interview im Juni hatte sich Communications Director Thomas Puha noch direkt zur Konkurrenzsituation geäußert. Schließlich sollten im selben Zeitraum neben Alan Wake 2 auch Assassin's Creed: Mirage, Total War: Pharaoh und Marvel's Spiderman 2 erscheinen. Zuversichtlich sagte Puha damals: "Well, there's always competition, right? [...] And then the rest we will see." Nun sieht es wohl doch anders aus. Um den direkten Konkurrenzkampf zu vermeiden, verschiebt Remedy das Release um 10 Tage auf den 27. Oktober 2023.

Explizit wird Creative Director Sam Lake als Grund das Release von Marvel's Spider-Man 2 genannt, das am 20. Oktober erscheinen wird. Im Gegensatz zu Teil eins gibt die Fortsetzung dem Spieler die Kontrolle über zwei Charakter. FBI-Agentin Saga Anderson reist in die Küstenstadt Bright Falls, um eine Reihe von Morden aufzuklären. Dort wird sie in die Horrorgeschichte von Alan Wake hineingezogen, der im ersten Teil zwischen verschiedenen Realitäten wanderte. Die Entwickler versprechen rund 20 Stunden Spielzeit für den ersten Durchgang. Auch das Kampfsystem wurde grundlegend überarbeitet. Früher trat Alan alleine teilweise gegen große Mengen von Gegnern an. Die Fortsetzung setzt auf weniger Kämpfe, die dafür mehr Immersion versprechen.