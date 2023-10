Werbung

Gerade erst wurde der Multiplayer-Trailer für den kommenden Call of Duty Teil veröffentlicht. Seit einigen Tagen gehört das Franchise nun zu Microsoft. In einem Podcast hat sich Xbox-Chef Phil Spencer zu den Zukunftsplänen der Marke und weiteren Plänen geäußert.

In der Vergangenheit gab es oft Inhalte in Call of Duty, die exklusiv nur Playstation-Spielern zur Verfügung standen. Laut Spencer gehört diese Praxis der Vergangenheit an. Er verspricht, dass es auch keine exklusiven Inhalte für Microsofts Xbox gibt. Vielmehr sollen sich "Playstation-Spieler, und in Zukunft auch Nintendo-Spieler, zu 100 % als Teil der Community fühlen".

Mit dieser Aussage bezieht er sich nicht nur auf Ingame-Items. Spencer spricht explizit auch plattform-exklusive Inhalte an. In Zukunft sollen auch diese zeitgleich auf allen Plattformen zur Verfügung stehen. Somit dürfte der zeitexklusive Test von Modern Warfare 3 auf der Playstation der letzte seiner Art gewesen sein. Microsoft gibt hier auch zu Protokoll, dass man gegen diese Entscheidung gewesen sei, sie aber vor der Übernahme getroffen wurde. Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 auf PC, Playstation und Xbox.