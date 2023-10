Multiplayer-Trailer zu Call of Duty Modern Warfare 3 zeigt, was kommt

Am 10. November erscheint Call of Duty Modern Warfare 3. Bereits im Vorfeld wurden viele Inhalte der Singleplayer-Story bekannt gegeben. Es wird auch erstmalig einen Zombie-Modus in einem Modern Warfare-Teil geben.

Nun wurde der Multiplayer-Trailer für den kommenden Ableger der Reihe vorgestellt. Für viele Spieler dürfte dies der interessanteste Part an dem Shooter sein. Zum Start werden alle Multiplayerkarten des Original Modern Warfare 2 von 2009 verfügbar sein. Das bedeutet, es stehen 16 Locations für Matches bereit. Es ist anzunehmen, dass nach und nach auch weitere Karten erscheinen. Modern Warfare 3 von 2011 hatte schließlich auch noch eigene Multiplayer-Maps.

Auch musikalisch orientiert sich der Trailer an Modern Warfare 2. Unter dem Motto The Best is Back werden zu Eminems Till I Collapse Ingame-Szenen gezeigt. Zu sehen sind auch bereits verschieden Waffen, Gadgets und natürlich die Karten und Charaktere. Aktuell läuft bereits der Beta-Test für Vorbesteller der Playstation-Version. PC- und Xbox-Spieler dürfen ab dem 12. Oktober um 19 Uhr starten. Wer nicht vorbestellt hat, darf an der Beta ab dem 14. Oktober teilnehmen. Das Ende der Multiplayer-Beta ist für alle Spieler am 16. Oktober angesetzt. Vorbesteller dürfen auch die Singleplayer-Kampagne früher spielen. Diese wird eine Woche vor Release freigeschaltet.