Im April erschien Dambuster Studios Dead Island 2. Im Test konnte der Titel durchaus Überzeugen, wenn man bereit ist, Abstriche bei der Story hinzunehmen. Noch dieses Jahr soll der erste große DLC mit dem schlichten Namen Haus erscheinen.

Auch wenn es schon länger Informationen zu dem DLC gibt, so gab es bislang noch keinen festen Release. Dieser wurde nun bekannt gegeben. Am 02. November 2023 wird der DLC erscheinen. Das Release erfolgt für alle Plattformen gleichzeitig. Den Termin gaben die Entwickler nun via Post auf X bekannt.

Inhaltlich bringt der DLC eine neue Location mit sich. Die Spieler können in Malibu ein großes Labyrinth voller Fallen und Gegner erkunden. Natürlich kommen mit der Erweiterung auch neue Items und Waffen ins Spiel. So zum Beispiel eine modifizierte Armbrust, die auch explosive Geschosse verschießen kann. Auch stehen nach dem Release acht neue, einzigartige Skill-Karten zur Verfügung. Genaue Infos zu Preload-Zeiten und Download-Größe sind noch nicht bekannt.

Den DLC gibt es entweder einzeln oder als Teil des Erweiterungs-Passes zu kaufen. Im Pass ist auch ein weiterer, noch nicht veröffentlichter DLC enthalten. Das Hauptspiel von Dead Island 2 gibt es aktuell für rund 50 Euro, unter anderem bei Amazon.