Werbung

Vor fast einem Jahr, am Ende November 2022 ging die neueste Erweiterung Dragonflight für World of Warcraft online. Nun steht Patch 10.2 für die Erweiterung in den Starlöchern. Fans wollen aus Ingame-Infos schließen können, dass dies der letzte große Patch für die Dragonflight-Erweiterung sein wird.

Der Hinweis auf das Ende der großen Updates soll sich in einem Gegenstand verstecken. Die Dreambound Augment Rune kann im Spiel gefunden werden. Es handelt sich um einen wiederverwendbaren Gegenstand, der die primären Attribute des Spielercharakters für eine Stunde um 87 erhöht. Wer sich die Rune kaufen will, muss tief in die virtuelle Tasche greifen. Ganze 100.000 Gold werden dafür fällig.

Die Verbindung zwischen der Rune und dem Ende der Inhaltsupdates ergibt sich aus dem bisherigen vorgehen Blizzards bei seinen Addons. Bei den letzten Erweiterungen von World of Warcraft wurde eine dauerhafte Rune immer nur im letzten großen Content-Patch eingeführt. Die lässt sich in Shadowlands, Battle for Azeroth und Legion nachvollziehen. Wenn man weiter so vorgeht, dann ist Patch 10.2 also der letzte große Patch von Dragonflight.

Das ist natürlich nur eine Mutmaßung, klingt aber durchaus nachvollziehbar. Was sicher ist, ist das Patch 10.2 noch ein neues Gebiet und einen neuen Raid ins Siel bringt. Der Patch heißt Wächter des Traumes und soll noch in diesem Herbst erscheinen.