Lord of the Fallen 2023

Werbung

Am 13. Oktober wird die Fortsetzung von Lords of the Fallen neun Jahre nach dem Release des gleichnamigen, ersten Teils, veröffentlicht. Veröffentlicht wird der Titel auf Playstation 5, Xbox Series X/S und PC.

Ungewöhnlich für einen aktuellen Titel ist, dass es keinen früheren Zugang für Vorbesteller gibt. Die größte Änderung zum Vorgänger betrifft die Spielfigur. Nun ist es möglich, einen eigenen Avatar zu erstellen. Außerdem gibt es zehn verschiedene Klassen zur Auswahl. Nahkämpfer und Magier sind ebenso abrufbar wie Allrounder. Mit dem Verdammten ist die Entsprechung zur Klasse des Bettlers aus Dark Souls spielbar.

Es soll noch weitere, geheime Klassen geben. Diese müssen im Spielverlauf erst freigespielt werden. Dies verrieten die Entwickler schon im Vorfeld. Zumindest der Name einer geheimen Klasse wurde bereits veröffentlicht: der dunkle Kreuzritter. Die Festlegung auf eine bestimmte Klasse ist in Lords of the Fallen allerdings nicht so wichtig, wie in anderen Spielen. Im Endgame kann der Charakter alles nutzen, was er findet.

Bis zum Release am 13. Oktober ist es noch möglich das Spiel vorzubestellen. Aktuell sind drei verschiedene Editionen bestellbar. Diese wurden bereits im Mai vorgestellt und kosten je nach Umfang des Inhaltes bis zu 229,99 Euro für die Collector's Edition.