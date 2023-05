Lords Of The Fallen

Bereits 2014 veröffentlichte der polnische Publisher CI-Games Lords of the Fallen. Damals waren die Entwickler noch Deck13 aus Frankfurt. Die Fortsetzung erscheint am Freitag, den 13. Oktober 2023. Diesmal ist HEXWORKS, ein Tochterstudio von CI-Games, der Entwickler.

Neben dem Release-Datum wurden nun ein Trailer und die verschiedenen zum Kauf verfügbaren Editionen vorgestellt. Der Trailer zeigt, wie sich die Spieler in der Rolle des Helden aufmachen, um Adyr den Dämonengott zur Strecke zu bringen. Die Szenen in der Unreal 5 Engine werden von Iron Maidens Fear of the Dark begleitet. Zu sehen sind große, zerstörte Landschaften und monströse Bosse, gegen die die Spieler antreten werden.

Am 13. Oktober werden drei verschiedene Versionen des Spiels für PC, XBox Series X/S und PS5 erscheinen. Während die Standard Edition für 69,99 Euro nur das Spiel enthält, gibt es in der Deluxe Version für 79,99 Euro zusätzlich die Starterklasse Dark Crusader, ein digitales Artbook, den Soundtrack und einen Modellbetrachter, um jedes Ingame-Modell frei zu begutachten. Die Collectors Edition schließlich bringt alle zuvor genannten Beigaben und zusätzlich eine 10-Zoll Figur, eine Metallvitrine mit RGB, ein Steel-Book, das Artbook in physischer Form, sowie einige Poster und Karten. Für die Collectors Edition ist noch kein Preis angegeben. Alle Informationen, Preise und die Option zur Vorbestellung finden sich auf der offiziellen Seite.