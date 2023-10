Werbung

Für Fans von perfektionierten Produktionsabläufen ist Factorio ein absolutes Must-Have. Das Spiel erschien bereits 2013 in der Alpha und wurde schließlich 2020 veröffentlicht, nachdem es zuvor 4 Jahre im Early Access war. Paradox hat nun beschlossen, eine eigene Interpretation der Fabrikspiele zu produzieren.

Am bekanntesten ist der Publisher wohl für Cities: Skylines. Das Simulations- und Aufbaugenre ist also kein Neuland für Paradox. Gerade am 03. Oktober 2023 erschien mit The Lamplighters League der neueste Titel von Paradox. Nun wurde Foundry angekündigt. Der Trailer zeigt eine Voxel-Welt, die unweigerlich an Minecraft erinnert. Auch bei Foundry sind die Welten prozedural generiert.

Spieler starten mit simpelsten Werkzeugen und schreiten immer weiter bei den Technologien voran. Ziel ist es, sich seine eigene, riesige Fabrik aufzubauen. Vollautomatisiert, versteht sich. Auch auf Nachhaltigkeit soll bei dem Bauvorhaben geachtet werden. Das Spiel lässt sich nicht nur solo, sondern auch mit Freunden spielen. Eine erste Demo steht ab dem 09. Oktober 2023 bereit. Noch hat Foundry kein festes Releasedatum. Wer möchte, kann den Titel aber bereits auf Steam auf seiner Wunschliste vermerken.