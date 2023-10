Werbung

Epic Games, der Konzern hinter dem Welthit Fortnite hat am 28. September 2023 bekannt gegeben, dass man fast 900 Mitarbeiter entlassen müsse. Am selben Tag wurde die Mikrotransaktion "Share the Wealth" im Shop verfügbar. Diese mehr als schlecht getimte Aktion ruft Unmut bei Spielern und Entwicklern Unmut hervor.

Einen besonders bitteren Nachgeschmack hinterlässt dann die Begründung von Epic, man habe die Angestellten aus Kostengründen gefeuert. In einer Mail des CEO an die Mitarbeiter hieß es im Vorfeld der Entlassungen "Wir haben viel mehr Geld ausgegeben als wir eingenommen haben". Es ist unklar, wie hoch das Gehalt von CEO Sweeney und anderen Führungskräften des Unternehmens ist, da Epic ein privates Unternehmen ist. Sweeney hat sich in der Vergangenheit gegen das Konzept einer Vermögenssteuer gewehrt und behauptet, dass diese Leute wie ihn bestrafen würde. Fortnite hat in den ersten zwei Jahren 9 Milliarden Dollar erwirtschaftet und Epic verdient auch weiterhin immense Summen mit dem Titel.

Das Emote "Share the Wealth" wurde ursprünglich Anfang 2023 in Kapitel 4: Saison 3 eingeführt. Wird der Befehl ausgeführt, wirft der Spieler-Avatar mit Geldscheinen um sich. Nachdem es am 28. September dann für einen kurzen Zeitraum wieder verfügbar war, nahm Epic es erneut aus dem Shop, als der Backlash spürbar wurde. Ein Sprecher des Unternehmens teilte gegenüber Kotaku in einer E-Mail mit, dass es sich um eine vorgeplante Einstellung gehandelt habe. Man habe das Emote entfernt, als man den Fehler bemerkt hat. Für die entlassenen Mitarbeiter gibt es laut CEO Sweeney ein Abfindungspaket, das sechs Monate Grundgehalt und in den USA/Kanada/Brasilien sechs Monate von Epic bezahlte Krankenversicherung beinhaltet.