Der September ist vorbei und damit auch die bisherige Sommersaison. Sowohl das Jahr, als auch die Saison, konnten mit der Veröffentlichung einiger hochkarätiger Spiele glänzen. Eine gute Gelegenheit, um mal einen Blick auf die Titel zu werfen, die im vergangenen Monat auf Valve's Handheld-Konsole Steam Deck am meisten gespielt wurden. Denn trotz seiner vergleichsweise schwachen Hardwareausstattung, wurde dennoch überraschend oft zu bekannten Tripple-A-Titeln gegriffen.

Weiterhin ganz vorne unter den Top 20 im September 2023 fand sich Baldur's Gate 3, welches seinen Spitzenplatz aus dem Vormonat verteidigen konnte. Direkt dahinter findet sich Starfield, obwohl das Spiel noch nicht mal eine offizielle Einstufung seitens Valve für das Steam Deck erfahren hat. Cyberpunk 2077 erlebt ein regelrechtes Revival und hat sich auf den dritten Platz katapultiert, was wahrscheinlich auf das Update 2.0 und die Erweiterung Phantom Liberty zurückgeführt werden kann. FromSoftwares Elden Ring und Armored Core VI lagen im vergangenen Monat bequem auf dem vierten beziehungsweise fünften Platz.

Auch das Anfang des Jahres erschienene Hogwarts Legacy findet sich nach wie vor in der Liste wieder. Genauso wie frühere Spiele-Größen wie Fallout 4, The Witcher 3 oder Skyrim. Immer noch beliebt sind auch die Titel No Man's Sky, Red Dead Redemption 2 und Grand Theft Auto V. Die komplette Liste mitsamt offizieller Steam Deck-Tauglichkeit lautet wie folgt (absteigende Reihenfolge):