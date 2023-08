Call of Duty: Modern Warfare III kommt am 10. November

Auch 2023 wird es einen neuen Call of Duty-Teil geben. Das Entwicklerteam Sledgehammer Games hat Call of Duty: Modern Warfare III jetzt offiziell angekündigt und auch einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht.

Mit Call of Duty: Modern Warfare III wird es direkt einen Nachfolger für Call of Duty: Modern Warfare II aus dem vergangenen Jahr geben. Damit dürfte der neue Serienteil auch an die Handlung des Vorgängers anknüpfen. Im Teaser-Trailer ist zumindest kurz das Gesicht des Widersachers Makarov zu sehen.

Nicht zu verwechseln ist Call of Duty: Modern Warfare III übrigens mit Call of Duty: Modern Warfare 3. Dieser Serienteil erschien schon 2011. Zur Unterscheidung nutzt Publisher Activision bei den neuen Modern-Warfare-Teilen römische und nicht mehr arabische Ziffern.

Als Teaser-Trailer verrät der erste offizielle Trailer nur wenig zum neuen Spiel. Er enthüllt aber immerhin noch, dass Call of Duty: Modern Warfare III schon am 10. November erscheinen soll. Bis dahin wird es dann sicherlich auch Ingame-Trailer und weitere Informationen zu Call of Duty: Modern Warfare III geben.